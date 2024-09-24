«Позор!»: Сын Трампа поставил на место Зеленского, нагло вмешивающегося в выборы

Дональд Трамп-младший обрушился с критикой на Владимира Зеленского за резкие высказывания в сторону его отца, кандитата от Республиканской партии Дональда Трампа, а также поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом он написал в личном блоге в соцсети X.

«Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!», — написал он в блоге.