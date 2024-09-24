«Позор!»: Сын Трампа поставил на место Зеленского, нагло вмешивающегося в выборы
Трамп-младший заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Дональд Трамп-младший обрушился с критикой на Владимира Зеленского за резкие высказывания в сторону его отца, кандитата от Республиканской партии Дональда Трампа, а также поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом он написал в личном блоге в соцсети X.
«Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!», — написал он в блоге.
Его возмутило интервью, которые Владимир Зеленский дал для издания The New Yorker. Во время беседы главарь киевского режима заявил, что Дональд Трамп на самом деле не имеет ни малейшего понятия, каким образом завершить конфликт на Украине. Также он упомянул, что его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс придерживается слишком радикальных взглядов. К слову, в социальных сетях уже обвинили Зеленского в попытке вмешательства в выборы президента Штатов.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. Однако начал свое турне глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где тут же принялся клянчить новые поставки. В Крыму же считают, что предложения Зеленского способны привести к настоящему апокалипсису.