Союзники Украины хотят обратиться к Путину после провала плана Зеленского

«Союзники [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — указано в статье.

Эта идея возникла после появления так называемого «плана победы» Владимира Зеленского. Авторы материала уточнили, что документ не пришёлся по вкусу западным чиновникам, они не считают его прорывным. По данным источника, это скорее список пожеланий, а не реальный план. В статье указано, что как минимум одна из дружественных Украине стран выразила уверенность, что кто-то из союзников Незалежной или сам Зеленский может обратиться к Москве.