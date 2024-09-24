Союзники Украины хотят обратиться к Путину после провала плана Зеленского
Bloomberg: Союзники Киева обсуждают обращение к Путину до саммита G20 в Бразилии
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Союзники Украины обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы урегулировать украинский кризис. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Союзники [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — указано в статье.
Эта идея возникла после появления так называемого «плана победы» Владимира Зеленского. Авторы материала уточнили, что документ не пришёлся по вкусу западным чиновникам, они не считают его прорывным. По данным источника, это скорее список пожеланий, а не реальный план. В статье указано, что как минимум одна из дружественных Украине стран выразила уверенность, что кто-то из союзников Незалежной или сам Зеленский может обратиться к Москве.
Саммит глав государств — членов G20 в Бразилии запланирован на 18–19 ноября 2024 года. Мероприятие пройдёт в Рио-де-Жанейро.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он намерен показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». СМИ узнали, что этот документ состоит из пяти пунктов. При этом Зеленский заявил, что его план не предусматривает переговоров с РФ.