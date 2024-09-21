Надеждам Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу нужно положить конец, считают некоторые политики в США и Евросоюзе. Тактика сдерживания России тоже является ошибочной и ведёт лишь к повторению холодной войны, приводит слова неназванных западных чиновников американская газета The Washington Post.

В издании напомнили, что из уст официальных лиц всё чаще звучат призывы к уважению точки зрения Москвы в украинском конфликте. И если планы Киева по интеграции в альянс противоречат интересам безопасности России, первые стоит пересмотреть в угоду международной стабильности.