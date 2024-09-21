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20 сентября, 23:54

WP: На Западе призывают не тешить Украину иллюзиями о её интеграции в НАТО

Надеждам Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу нужно положить конец, считают некоторые политики в США и Евросоюзе. Тактика сдерживания России тоже является ошибочной и ведёт лишь к повторению холодной войны, приводит слова неназванных западных чиновников американская газета The Washington Post.

В издании напомнили, что из уст официальных лиц всё чаще звучат призывы к уважению точки зрения Москвы в украинском конфликте. И если планы Киева по интеграции в альянс противоречат интересам безопасности России, первые стоит пересмотреть в угоду международной стабильности.

«Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев сдать территорию и потенциально предложить России смягчение санкций», — приводят мнение ряда политиков авторы материала.

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А тем временем НАТО продолжает вести против России хитрую игру, выступая то за диалог с Москвой, то за предоставление Киеву оружейного карт-бланша. Параллельно генсек альянса Йенс Столтенберг настаивает на присоединении Украины к блоку ради достижения «прочного мира».

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Илья Пушкарев
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