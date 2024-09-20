Генсек НАТО Столтенберг назвал членство Украины в альянсе лучшей гарантией мира

Самой надёжной гарантией стабильного мира на Украине станет распространение на страну пятой статьи Устава НАТО после её присоединения к альянсу. Об этом в интервью немецкой прессе заявил генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

Глава военного блока вновь подчеркнул, что двери НАТО открыты для Незалежной, и когда-то страна обязательно станет 33-м членом объединения. Однако перед этим Киеву нужно не только завершить конфликт с Россией, но и получить одобрение от всех государств альянса.