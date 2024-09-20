Генсек НАТО Столтенберг назвал членство Украины в альянсе лучшей гарантией мира
Самой надёжной гарантией стабильного мира на Украине станет распространение на страну пятой статьи Устава НАТО после её присоединения к альянсу. Об этом в интервью немецкой прессе заявил генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.
Глава военного блока вновь подчеркнул, что двери НАТО открыты для Незалежной, и когда-то страна обязательно станет 33-м членом объединения. Однако перед этим Киеву нужно не только завершить конфликт с Россией, но и получить одобрение от всех государств альянса.
«Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности… Можно рассуждать о том, как они будут сформулированы, но их должны предоставить ведущие союзники, включая США… И лучшей гарантией станет членство в НАТО», — считает генсек.
А пока Столтенберг пытается втянуть Украину в НАТО, Владимир Зеленский пытается втянуть альянс в конфликт с Россией. Для присоединения к СВО на стороне Киева блоку достаточно легализовать удары по РФ дальнобойным оружием, считают в Госдуме. Те же предупреждения звучат и из уст немецких генералов.