Диалога не будет: Пушков поймал генсека НАТО Столтенберга на нечестной игре
Пушков усомнился в возможности диалога России и НАТО по сценарию Столтенберга
Россия неоднократно слышала от западных «ястребов» призывы к диалогу для урегулирования украинского кризиса, но слова сторонников «дипломатии» всякий раз оборачивались лишь эскалацией и без того раскалённой ситуации. Корень проблемы кроется в принципиальной позиции Североатлантического альянса, который видит в Москве лишь заклятого врага, уверен сенатор Алексей Пушков.
Так член Совфеда прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости обсуждать с РФ способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Эта бессодержательная риторика призвана всего лишь успокоить западное общество, которое встревожен возможным решением партнёров Киева легализовать удары вглубь России, считает он.
«Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнёром по диалогу», — подчеркнул Пушков в Telegram.
Незадолго до призывов к диалогу Столтенберг заявил, что в НАТО ведётся обсуждение вопроса об оружейном карт-бланше для ВСУ. А спустя несколько дней генсек альянса вдруг с сожалением признал, якобы блок мало сделал для усиления киевского режима, намекнув на готовность исправить ситуацию легализацией дальнобойных атак.