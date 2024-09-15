Диалога не будет: Пушков поймал генсека НАТО Столтенберга на нечестной игре

Россия неоднократно слышала от западных «ястребов» призывы к диалогу для урегулирования украинского кризиса, но слова сторонников «дипломатии» всякий раз оборачивались лишь эскалацией и без того раскалённой ситуации. Корень проблемы кроется в принципиальной позиции Североатлантического альянса, который видит в Москве лишь заклятого врага, уверен сенатор Алексей Пушков.

Так член Совфеда прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости обсуждать с РФ способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Эта бессодержательная риторика призвана всего лишь успокоить западное общество, которое встревожен возможным решением партнёров Киева легализовать удары вглубь России, считает он.