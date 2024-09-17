Во Франции раскрыли, какую «последнюю карту» пытается разыграть Зеленский в конфликте с РФ
VA: Зеленский намерен разыграть последнюю карту и втянуть НАТО в конфликт с РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский пытается разыграть «последнюю карту», добиваясь прямого участия НАТО в противостоянии с Россией. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles.
«На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлём», — указано в статье.
Расчёт Зеленского заключается в том, что эта война вынудит Североатлантический альянс ввести свои войска. При этом, по словам французских аналитиков, Зеленский уже начал осознавать, что украинский конфликт выходит ему боком, поэтому он пытается предпринимать отчаянные действия.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. Владимир Зеленский же призвал зарубежных «партнёров» игнорировать «красные линии» Путина. Он настойчиво потребовал дать ВСУ ракеты большой дальности в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии.