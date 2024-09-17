Во Франции раскрыли, какую «последнюю карту» пытается разыграть Зеленский в конфликте с РФ

Владимир Зеленский пытается разыграть «последнюю карту», добиваясь прямого участия НАТО в противостоянии с Россией. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles.

«На фоне изменившейся реальности Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО, надеясь, что спираль поставок вооружений, санкционированных для удара по российской территории, вызовет войну с Кремлём», — указано в статье.

Расчёт Зеленского заключается в том, что эта война вынудит Североатлантический альянс ввести свои войска. При этом, по словам французских аналитиков, Зеленский уже начал осознавать, что украинский конфликт выходит ему боком, поэтому он пытается предпринимать отчаянные действия.