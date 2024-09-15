Пушков обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Владимир Зеленский стремится вовлечь НАТО в открытую войну с Россией.
"В вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России страны НАТО должны не Зеленского слушать, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт», — написал Пушков в телеграм-канале.
По его мнению, украинский президент придерживается принципа «чем хуже, тем лучше» и старается втянуть Запад в конфликт с Россией.
Напомним, одна из стран НАТО ранее впервые передала Украине партию артиллерийских установок. Об этом объявил министр обороны Дании. Также было достигнуто соглашение на то, чтобы Украина могла бить по территории России истребителями F-16.
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