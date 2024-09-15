Пушков обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил , что Владимир Зеленский стремится вовлечь НАТО в открытую войну с Россией.

"В вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России страны НАТО должны не Зеленского слушать, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт», — написал Пушков в телеграм-канале.