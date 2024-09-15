Дания впервые передала Украине артиллерийские установки

Дания впервые передала Украине партию артиллерийских установок «Богдана». Об этом объявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.

В Киев уже доставили 18 артиллерийских установок «Богдана». Их профинансировал Копенгаген, передаёт The Kyiv Independent. Дания также будет производить данную установку на территории Киева. Страна подписала официальное соглашение с военно-промышленным комплексом Украины.

Министр обороны Дании объяснил, что поддерживать работоспособность данного оружия и в целом производить его на Украине намного дешевле, чем на Западе. Именно поэтому Поульсен призвал Европейский союз финансировать производство оружия именно на территории республики.