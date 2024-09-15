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15 сентября, 15:12

Дания впервые передала Украине артиллерийские установки

Украина впервые получила от Дании 18 артиллерийских установок «Богдана»

Дания впервые передала Украине партию артиллерийских установок «Богдана». Об этом объявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.

В Киев уже доставили 18 артиллерийских установок «Богдана». Их профинансировал Копенгаген, передаёт The Kyiv Independent. Дания также будет производить данную установку на территории Киева. Страна подписала официальное соглашение с военно-промышленным комплексом Украины.

Министр обороны Дании объяснил, что поддерживать работоспособность данного оружия и в целом производить его на Украине намного дешевле, чем на Западе. Именно поэтому Поульсен призвал Европейский союз финансировать производство оружия именно на территории республики.

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С февраля 2022 года на Украине «исчезло» астрономическое количество оружия

Ранее Дания совместно с Нидерландами дала «добро» на то, чтобы Украина била по территории России истребителями F-16. Использовать вооружение разрешили для самозащиты международным правом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Наталья Афонина
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