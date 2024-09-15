С февраля 2022 года на Украине «исчезло» астрономическое количество оружия

Свыше 270 тысяч единиц стрелкового оружия неизвестным образом исчезли или были украдены в Незалежной с февраля 2022 года. Об этом пишет украинское издание «Фокус», ссылаясь на данные военных экспертов, а также информацию сервиса «Опендатабот», который мониторит данные госреестров страны.

270 тысяч — 40% от всего количества огнестрельного оружия, которое было зарегистрировано в едином реестре. Больше всего пропало охотничьих ружей (27,9% от всего количества), автоматов (27,8%) и карабинов (10,8%). Если говорить о конкретной модели, то здесь пальма первенства досталась знаменитому АК-74 — пропало 51 008 единиц этих винтовок. При этом только с начала 2024 года были похищены или утеряны 78 217 единиц оружия, что больше, чем пропало за весь 2023 года и в четыре раза превышает количество, утраченное до начала конфликта.

Руководитель Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявил изданию, что все автоматы, которые были утеряны за пределами зоны боевых действий, обязательно всплывут на чёрном рынке. Он охарактеризовал ситуацию с нелегальным оборотом оружия на Украине как «всё более ужасную с каждым днём».