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24 сентября, 19:30

Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером и призвал остановить его силами человечества

Эрдоган: Нетаньяху необходимо остановить, как это сделали с Гитлером

Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE, OHAD ZWIGENBERG

Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE, OHAD ZWIGENBERG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Турецкий лидер призвал остановить его силами человечества.

«Как 70 лет назад Гитлер был остановлен альянсом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены альянсом человечества», — цитирует Эрдогана TRT Haber.

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В прошлый раз Эрдоган говорил о том, что израильского политика будут проклинать, как Гитлера. Также он сравнивал попытки «уничтожения палестинцев» с нацистским геноцидом. Кроме того, Эрдоган заявлял, что его страна готова ввести свои войска в Израиль.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Бейруте заявили, что жертвой атаки стала семья из десяти человек. Накануне Израиль начал военную операцию в Ливане, которая получила название «Стрелы севера».

Полина Никифорова
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