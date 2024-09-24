Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером и призвал остановить его силами человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Турецкий лидер призвал остановить его силами человечества.

«Как 70 лет назад Гитлер был остановлен альянсом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены альянсом человечества», — цитирует Эрдогана TRT Haber.