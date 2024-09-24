Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером и призвал остановить его силами человечества
Эрдоган: Нетаньяху необходимо остановить, как это сделали с Гитлером
Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE, OHAD ZWIGENBERG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Турецкий лидер призвал остановить его силами человечества.
«Как 70 лет назад Гитлер был остановлен альянсом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены альянсом человечества», — цитирует Эрдогана TRT Haber.
В прошлый раз Эрдоган говорил о том, что израильского политика будут проклинать, как Гитлера. Также он сравнивал попытки «уничтожения палестинцев» с нацистским геноцидом. Кроме того, Эрдоган заявлял, что его страна готова ввести свои войска в Израиль.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Бейруте заявили, что жертвой атаки стала семья из десяти человек. Накануне Израиль начал военную операцию в Ливане, которая получила название «Стрелы севера».