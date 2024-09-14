В Турции опровергли версию Израиля о «случайной» гибели американской активистки Спикер парламента Турции назвал убийством гибель активистки Айшенур в Палестине 14 сентября, 19:21 Айшенур Эзги Эйги. Обложка © Х / medyaradikall

Гражданка США и Турции Айшенур Эзги Эйги, которая погибла на Западном берегу реки Иордан, стала жертвой жестокого убийства, а не случайности, как утверждает Израиль. Об этом рассказал журналистам на похоронах девушки спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Наше министерство юстиции и наш Институт судебной медицины провели вскрытие и все процедуры в соответствии с международными стандартами. Девушка стала прямой целью и погибла вследствие попадания пули в область за левым ухом», — приводит его слова телеканал TRT.

Куртулмуш заверил, что Турция не оставит это дело, пока все виновные в убийстве активистки не будут привлечены к ответственности. По его словам, готовятся обращения во все международные инстанции. Политик напомнил, что Айшенур — не первая жертва израильской агрессии, так как в секторе Газа каждый день «убивают сотни палестинцев». Однако Запад, по его словам, предпочитает не замечать устроенную Израилем «резню и геноцид».

Куртулмуш подчеркнул, что Айшенур имела гражданство США, но Вашингтон не стал разбираться в причинах её смерти, а согласился с «официальной» израильской версией о нелепой случайности и «отрикошетившей пуле».

Как сообщалось, 6 сентября погибла американская активистка турецкого происхождения Айшенур Эзги Эйги неподалёку от палестинского города Наблус, на Западном берегу Иордана. Ей было 26 лет. Израильская сторона заявила, что девушка случайно была «задета их огнём» во время беспорядков, когда «десятки палестинцев жгли покрышки и бросали камни» в сторону силовиков Израиля.

Авторы Татьяна Миссуми