Армия Израиля признала косвенную вину в гибели американской активистки

Американская активистка Айшенур Эзги Эйги могла погибнуть 6 сентября в результате израильского удара на Западном берегу реки Иордан. Это следует из первоначальной проверки, проведённой по факту гибели гражданки США армией еврейского государства.

«Расследование установило, что весьма вероятно, что она была косвенно и непреднамеренно задета огнём Армии обороны Израиля, который был направлен не на неё, а на главного зачинщика беспорядков», — говорится в сообщении.

Там добавили, что инцидент произошёл во время «ожесточённых беспорядков», в ходе которых «десятки подозреваемых палестинцев жгли покрышки и бросали камни» в сторону израильских силовиков в районе перекрёстка Бейта недалеко от города Наблус.

Тем временем 12-й канала израильского телевидения заявил, что при ударе ЦАХАЛ в декабре могли погибнуть три заложника палестинского движения ХАМАС, находившихся в секторе Газа. Согласно информации журналистов, радикалы держали похищенных сержанта Рона Шермана, капрала Ника Бейзера и Элию Толедано в одном из туннелей в Газе вместе с активистом ХАМАС высокого ранга, который был ликвидирован ударом израильских войск. При этом телеканал утверждает, что военные не знали о заложниках.