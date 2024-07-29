МИД Турции заявил, что Нетаньяху закончит так же, как Гитлер

Участь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который развернул военные действия в секторе Газа, приведшие к смерти тысяч мирных жителей, будет такой же, как у нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом заявил турецкий МИД в соцсети Х .

"Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", — сказано в публикации.