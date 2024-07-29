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29 июля, 09:05

МИД Турции заявил, что Нетаньяху закончит так же, как Гитлер

Участь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который развернул военные действия в секторе Газа, приведшие к смерти тысяч мирных жителей, будет такой же, как у нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом заявил турецкий МИД в соцсети Х.

"Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", — сказано в публикации.

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Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле этого года уже указывал на сходства в политике Гитлера и Нетаньяху. А недавно турецкий лидер и вовсе заявил, что его страна готова ввести свои войска в Израиль. По его словам, сейчас Анкара не видит причин этого не делать. В ответ на это глава израильского МИД пригрозил Эрдогану, что тот повторит путь Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alex Brandon

Владимир Озеров
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