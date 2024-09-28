«Кое-кто очень хочет»: Лавров заявил о приближающейся большой войне на Ближнем Востоке

На заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет». Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе после воздушной атаки Израиля на Бейрут.