«Кое-кто очень хочет»: Лавров заявил о приближающейся большой войне на Ближнем Востоке
Лавров предупредил о риске большой войны на Ближнем Востоке
На заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет». Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе после воздушной атаки Израиля на Бейрут.
«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», — подчеркнул Лавров.
Министр призвал международное сообщество обратить внимание на нарастающее напряжение и угрозу масштабного конфликта в этом стратегически важном регионе.
Напомним, ранее Израиль осуществил воздушный удар по Бейруту, полагая, что под жилыми домами располагается военный штаб шиитского движения «Хезболла». Согласно предварительным данным, целью атаки был генсек организации Хасан Насрулла, однако вскоре стало известно, что он остался жив. В то же время Пентагон заявил, что США не были осведомлены о планируемом воздушном нападении.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin