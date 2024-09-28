Израиль нанёс новые удары по складам оружия «Хезболлы» в Бейруте
Израильские военные начали операцию по нанесению точечных ударов по хранилищам стратегического оружия шиитской группировки «Хезболла» на окраине Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, принадлежащему террористической организации «Хезболлах», которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте», — говорится в заявлении.
За час были нанесены удары по десяткам пусковых установок, а также по зданиям, где хранилось оружие.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне ударов по Ливану принял решение сократить визит в США и вернуться на родину. Также сообщалось о решении Пентагона направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на возрастающую напряжённость в регионе.
flickr / tipinfo