Израиль нанёс новые удары по складам оружия «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные начали операцию по нанесению точечных ударов по хранилищам стратегического оружия шиитской группировки «Хезболла» на окраине Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, принадлежащему террористической организации «Хезболлах», которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте», — говорится в заявлении.