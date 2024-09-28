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27 сентября, 22:20

Израиль нанёс новые удары по складам оружия «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные начали операцию по нанесению точечных ударов по хранилищам стратегического оружия шиитской группировки «Хезболла» на окраине Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, принадлежащему террористической организации «Хезболлах», которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте», — говорится в заявлении.

За час были нанесены удары по десяткам пусковых установок, а также по зданиям, где хранилось оружие.

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Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне ударов по Ливану принял решение сократить визит в США и вернуться на родину. Также сообщалось о решении Пентагона направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на возрастающую напряжённость в регионе.

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flickr / tipinfo

Артём Гапоненко
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