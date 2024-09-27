Нетаньяху прервёт визит в США и вернётся в Израиль на фоне ударов по Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернуться на родину. Об этом сообщил советник главы израильского кабинета министров Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Напомним, в пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении удара по центральному военному штабу «Хезболла» в Бейруте. В тот же день Нетаньяху выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где отметил, что Израиль будет продолжать войну в Газе до полной победы и намерен атаковать ливанское шиитское движение, пока не будет обеспечена безопасность на севере страны.