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Регион
27 сентября, 19:53

Нетаньяху прервёт визит в США и вернётся в Израиль на фоне ударов по Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернуться на родину. Об этом сообщил советник главы израильского кабинета министров Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Напомним, в пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении удара по центральному военному штабу «Хезболла» в Бейруте. В тот же день Нетаньяху выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где отметил, что Израиль будет продолжать войну в Газе до полной победы и намерен атаковать ливанское шиитское движение, пока не будет обеспечена безопасность на севере страны.

Израиль показал, как Нетаньяху из Нью-Йорка утвердил сокрушительный авиаудар по Бейруту
Израиль показал, как Нетаньяху из Нью-Йорка утвердил сокрушительный авиаудар по Бейруту

В Пентагоне прокомментировали удары Израиля. В ведомстве отказались назвать эскалацией бомбёжки Бейрута, однако США не считают правильным шагом наступательную операцию Тель-Авива в Ливане.

Ранее министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщили в Пентагоне, причиной этому является рост напряжённости в регионе.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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