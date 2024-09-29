В Ливане заявили о гибели 24 человек при израильском ударе

По меньшей мере 24 человека погибли в результате налёта израильских ВВС на посёлок Айн-Дельб, расположенный в 60 км от Бейрута. Полностью разрушен жилой дом рядом с мечетью Эль-Фуркан. Об этом сообщает чрезвычайный комитет при Минздраве Ливана.

По словам очевидцев, число жертв может возрасти по мере разбора завалов. Количество раненых достигло 29 человек.