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29 сентября, 19:59

В Ливане заявили о гибели 24 человек при израильском ударе

Более 20 человек погибли при израильском налёте на ливанский посёлок Айн-Дельб

По меньшей мере 24 человека погибли в результате налёта израильских ВВС на посёлок Айн-Дельб, расположенный в 60 км от Бейрута. Полностью разрушен жилой дом рядом с мечетью Эль-Фуркан. Об этом сообщает чрезвычайный комитет при Минздраве Ливана.

По словам очевидцев, число жертв может возрасти по мере разбора завалов. Количество раненых достигло 29 человек.

Согласно порталу Janoubia, за последние сутки израильские ВВС атаковали 39 населённых пунктов на юге Ливана. Более 120 тысяч жителей покинули свои дома. Воздушные удары также затронули города и сёла на северо-востоке страны, где погибли 21 человек и пострадали 47.

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Напомним, израильская армия 27 сентября с помощью авиации нанесла удар по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Сообщалось, что целью мощнейших ударов был глава организации Хасан Насралла. Позже движение подтвердило гибель вождя. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом.

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Анатолий Цейко
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