ЦАХАЛ показала видео вылета F-15 на операцию по ликвидации лидера «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала американские истребители F-15I для удара по пригороду Бейрута, целью которого был лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. По данным армейской пресс-службы, самолёты вылетали на выполнение миссии с авиабазы ВВС Хацерим. Ведомство также опубликовало кадры вылета самолётов на операцию по ликвидации Насраллы.

Кадры вылета истребителей на операцию по ликвидации Насраллы в пригороде Бейрута. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

Кроме того, пресс-служба ЦАХАЛ распространила радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые прошли сразу после нанесения удара по главному штабу «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Бар назвал удар «хорошей работой», а пилот заявил, что израильские военные обязательно доберутся до каждого и в любой точке.