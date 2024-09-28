ЦАХАЛ показала видео вылета F-15 на операцию по ликвидации лидера «Хезболлы»
Израиль использовал F-15I для ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала американские истребители F-15I для удара по пригороду Бейрута, целью которого был лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. По данным армейской пресс-службы, самолёты вылетали на выполнение миссии с авиабазы ВВС Хацерим. Ведомство также опубликовало кадры вылета самолётов на операцию по ликвидации Насраллы.
Кадры вылета истребителей на операцию по ликвидации Насраллы в пригороде Бейрута. Видео © Telegram / Israel Defense Forces
Кроме того, пресс-служба ЦАХАЛ распространила радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые прошли сразу после нанесения удара по главному штабу «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Бар назвал удар «хорошей работой», а пилот заявил, что израильские военные обязательно доберутся до каждого и в любой точке.
Тем временем СМИ пишут, что ВВС Израиля сбросили свыше 80 бомб для ликвидации лидера «Хезболлы» в подземном бункере в пригороде Бейрута. Каждый снаряд, к слову, весил около тонны.
Напомним, что накануне вечером ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на части Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Вскоре Израиль официально заявил о его ликвидации. Некоторое время ожидалось, что Насралла выступит с обращением. Однако «Хезболла» спустя несколько часов подтвердила гибель своего лидера. Там пояснили, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик».
Кадр из видео Telegram / Israel Defense Forces