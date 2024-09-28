Устранением «могущественного» Насраллы Израиль хочет избежать вторжения в Ливан, пишут СМИ

Уничтожение генсека Хасана Насраллы было реализовано, чтобы ослабить «Хезболлу» и отсрочить перспективы наземной операции Израиля в Ливане. С таким заявлением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских военных и чиновников.