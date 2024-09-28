Устранением «могущественного» Насраллы Израиль хочет избежать вторжения в Ливан, пишут СМИ
WSJ: Израиль убийством Насраллы хотел отодвинуть наземную операцию в Ливане
Уничтожение генсека Хасана Насраллы было реализовано, чтобы ослабить «Хезболлу» и отсрочить перспективы наземной операции Израиля в Ливане. С таким заявлением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских военных и чиновников.
По утверждению источника, фигура Насраллы была «могущественной», и он обладал очень большой властью. Чиновники считают, что его убийство знаменует переломный момент в конфликте.
«Мы бы хотели обойтись без наземного вторжения», — отметил собеседник издания.
Напомним, недавно Израиль атаковал южную часть Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейших ударов был глава организации Хасан Насралла. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль. Его соратники подтвердили факт гибели лидера.
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