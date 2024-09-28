«Это не конец»: В ЦАХАЛ пообещали новые «острые действия» после убийства Насраллы
ЦАХАЛ: Израиль не остановится на убийстве лидера «Хезболлы» Насраллы
Израиль не намерен останавливаться после ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом заявил начальник генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви.
«Это не конец... Идея проста: кто бы ни угрожал гражданам Государства Израиль — мы будем знать, как до них добраться. На севере, на юге, даже в более отдалённых местах», — отметил Халеви.
По словам офицера, Тель-Авив начал подготовку «следующих острых действий». Глава Генштаба подчеркнул, что войска Израиля готовы к любым операциям и столкновениям.
Напомним, что армия Израиля низвергла мощные авиабомбы на части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа от ударов по территории Израиля. В ЦАХАЛ утверждают, что Насралла был ликвидирован.
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