СМИ раскрыли причину удара по лидеру «Хезболлы» в Ливане
Axios: ЦАХАЛ ударил по Насралле из-за отказаться от атак Израиля
Отказ лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы от прекращения ударов по Израилю спровоцировал Тель-Авив атаковать его. Об этом рассказало издание Axios со ссылкой на источник.
Источник в правительстве Израиля добавил, что идея ликвидации самого Насраллы возникла в том числе в с отказом разорвать отношения с ХАМАС в Газе. Решение было принято перед вылетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк.
Напомним, ЦАХАЛ нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ сообщили, что целью мощнейшей атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидается, что он выступит с обращением.
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