СМИ раскрыли причину удара по лидеру «Хезболлы» в Ливане

Отказ лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы от прекращения ударов по Израилю спровоцировал Тель-Авив атаковать его. Об этом рассказало издание Axios со ссылкой на источник.

Источник в правительстве Израиля добавил, что идея ликвидации самого Насраллы возникла в том числе в с отказом разорвать отношения с ХАМАС в Газе. Решение было принято перед вылетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк.