«Хезболла» опровергла заявление Израиля о хранении оружия в жилых домах Бейрута

Ливанское шиитское движение «Хезболла» категорически отвергло обвинения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о наличии оружия в жилых зданиях южного пригорода Бейрута.

Это заявление последовало после призыва израильских властей к жителям нескольких кварталов покинуть свои дома из-за предполагаемой угрозы. По утверждениям ЦАХАЛ, в этих районах якобы располагаются военные объекты «Хезболлы», что стало основанием для начала авиаударов по указанным целям.

«Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении движения.