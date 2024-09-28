«Хезболла» опровергла заявление Израиля о хранении оружия в жилых домах Бейрута
Последствия одного из взрывов в Бейруте. Обложка © Telegram / RAGE X
Ливанское шиитское движение «Хезболла» категорически отвергло обвинения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о наличии оружия в жилых зданиях южного пригорода Бейрута.
Это заявление последовало после призыва израильских властей к жителям нескольких кварталов покинуть свои дома из-за предполагаемой угрозы. По утверждениям ЦАХАЛ, в этих районах якобы располагаются военные объекты «Хезболлы», что стало основанием для начала авиаударов по указанным целям.
«Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении движения.
Ранее израильская армия впервые с начала нынешнего обострения конфликта на Ближнем Востоке призвала жителей ряда районов Бейрута к эвакуации. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал обстрел, направленный на уничтожение хранилищ стратегического оружия шиитской группировки. В течение часа были нанесены удары по десяткам пусковых установок, а также по зданиям, где предположительно хранилось оружие.