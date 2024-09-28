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28 сентября, 00:08

«Хезболла» опровергла заявление Израиля о хранении оружия в жилых домах Бейрута

Последствия одного из взрывов в Бейруте. Обложка © Telegram / RAGE X

Последствия одного из взрывов в Бейруте. Обложка © Telegram / RAGE X

Ливанское шиитское движение «Хезболла» категорически отвергло обвинения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о наличии оружия в жилых зданиях южного пригорода Бейрута.

Это заявление последовало после призыва израильских властей к жителям нескольких кварталов покинуть свои дома из-за предполагаемой угрозы. По утверждениям ЦАХАЛ, в этих районах якобы располагаются военные объекты «Хезболлы», что стало основанием для начала авиаударов по указанным целям.

«Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении движения.

Целью сокрушительного удара ЦАХАЛ по Бейруту был глава «Хезболлы», он уцелел
Целью сокрушительного удара ЦАХАЛ по Бейруту был глава «Хезболлы», он уцелел

Ранее израильская армия впервые с начала нынешнего обострения конфликта на Ближнем Востоке призвала жителей ряда районов Бейрута к эвакуации. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал обстрел, направленный на уничтожение хранилищ стратегического оружия шиитской группировки. В течение часа были нанесены удары по десяткам пусковых установок, а также по зданиям, где предположительно хранилось оружие.

Анатолий Цейко
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