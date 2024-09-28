Лидер «Хезболлы» перестал выходить на связь со вчерашнего вечера

Ливанское шиитское движение «Хезболла» со вчерашнего вечера не может выйти на связь со своим лидером Хасаном Насраллой. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к группировке.

«Источник, близкий к «Хезболле», сообщил AFP, что «контакт потерян» с Хасаном Насраллой с вечера пятницы», — говорится в публикации агентства в соцсети Х.