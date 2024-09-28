Лидер «Хезболлы» перестал выходить на связь со вчерашнего вечера
AFP: Движение «Хезболла» потеряло связь с генсеком Насраллой с вечера пятницы
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ЕРА / WAEL HAMZEH
Ливанское шиитское движение «Хезболла» со вчерашнего вечера не может выйти на связь со своим лидером Хасаном Насраллой. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к группировке.
«Источник, близкий к «Хезболле», сообщил AFP, что «контакт потерян» с Хасаном Насраллой с вечера пятницы», — говорится в публикации агентства в соцсети Х.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Насралла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу, 27 сентября, в Бейруте. Также израильские СМИ сообщают о смерти его дочери Зейнаб. Отметим, что эта информация со стороны «Хезболлы» не была подтверждена официально.
Напомним, что накануне Израиль нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейшей атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль.