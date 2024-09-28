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28 сентября, 08:29

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу

Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / АР / WAEL HAMZEH

Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / АР / WAEL HAMZEH

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что в Бейруте был ликвидирован руководитель ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Политик был убит в результате атаки авиации еврейского государства 27 сентября.

«Хасан Насралла был ликвидирован вчера [27 сентября] посредством удара ВВС Израиля в Бейруте», — указано в сообщении.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Напомним, что Израиль нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейшей атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа ударов по Израилю.

Дарья Нарыкова
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