ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / АР / WAEL HAMZEH
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что в Бейруте был ликвидирован руководитель ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Политик был убит в результате атаки авиации еврейского государства 27 сентября.
«Хасан Насралла был ликвидирован вчера [27 сентября] посредством удара ВВС Израиля в Бейруте», — указано в сообщении.
Напомним, что Израиль нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейшей атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа ударов по Израилю.