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Регион
28 сентября, 00:33

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитской организации «Хезболла» и его заместителя. Это заявление сделано пресс-службой ЦАХАЛ.

Удар наносился военными самолётами Израиля, в результате были уничтожены Мухаммед Али Исмаил, командир ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана, и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. В ходе операции также погибли другие командиры и боевики группировки.

Удар ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © Telegram / Mehr News

По информации военных, Мухаммед Али Исмаил был одним из ключевых фигурантов в организации атак на израильскую территорию. В частности, он был ответственен за недавние ракетные обстрелы, включая запуск ракеты класса «земля — земля» по центральному Израилю.

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Напомним, ранее израильская армия призвала жителей нескольких районов Бейрута к эвакуации. В Тель-Авиве уверены, что эти зоны используются «Хезболлой» для размещения военных объектов. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал обстрел, нацеленный на уничтожение хранилищ стратегического оружия шиитской группировки. В «Хезболле» опровергли заявление израильских военных.

Обложка ©

Telegram / Mehr News

Анатолий Цейко
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