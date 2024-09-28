ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитской организации «Хезболла» и его заместителя. Это заявление сделано пресс-службой ЦАХАЛ.

Удар наносился военными самолётами Израиля, в результате были уничтожены Мухаммед Али Исмаил, командир ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана, и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. В ходе операции также погибли другие командиры и боевики группировки.

Удар ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © Telegram / Mehr News