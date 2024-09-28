ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитской организации «Хезболла» и его заместителя. Это заявление сделано пресс-службой ЦАХАЛ.
Удар наносился военными самолётами Израиля, в результате были уничтожены Мухаммед Али Исмаил, командир ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана, и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. В ходе операции также погибли другие командиры и боевики группировки.
Удар ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © Telegram / Mehr News
По информации военных, Мухаммед Али Исмаил был одним из ключевых фигурантов в организации атак на израильскую территорию. В частности, он был ответственен за недавние ракетные обстрелы, включая запуск ракеты класса «земля — земля» по центральному Израилю.
Напомним, ранее израильская армия призвала жителей нескольких районов Бейрута к эвакуации. В Тель-Авиве уверены, что эти зоны используются «Хезболлой» для размещения военных объектов. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал обстрел, нацеленный на уничтожение хранилищ стратегического оружия шиитской группировки. В «Хезболле» опровергли заявление израильских военных.
Telegram / Mehr News