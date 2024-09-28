Ливанцы ищут убежище на пляже в Бейруте, спасаясь от бомбёжек Израиля

Жители Бейрута, вынужденные покинуть свои дома из-за израильских обстрелов, укрываются на общественном пляже Рамлет аль Байда. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Люди, покинувшие южные пригороды города, включая Дахие, стараются найти безопасное место на пляже. Телеканал отмечает, что для временного размещения беженцы приносят матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы ночевать под открытым небом.