Ливанцы ищут убежище на пляже в Бейруте, спасаясь от бомбёжек Израиля
Al Jazeera: жители Бейрута укрываются от обстрелов ЦАХАЛ на общественном пляже
Жители Бейрута, вынужденные покинуть свои дома из-за израильских обстрелов, укрываются на общественном пляже Рамлет аль Байда. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Люди, покинувшие южные пригороды города, включая Дахие, стараются найти безопасное место на пляже. Телеканал отмечает, что для временного размещения беженцы приносят матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы ночевать под открытым небом.
Ранее израильская армия призвала жителей нескольких районов Бейрута эвакуироваться, утверждая, что эти зоны используются «Хезболлой» для размещения военных объектов. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал наносить удары по предполагаемым хранилищам стратегического оружия шиитской группировки. Позже израильские военные сообщили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы».
Telegram / Mehr News