«Хезболла» подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ZUMA
Шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации в телеграм-канале. Там подчеркнули, что 64-летний генсек умер «как великий мученик».
«Его Высокопреосвященство Сайид Хасан Насралла, генсекретарь «Хезболлы», присоединился к своим товарищам, великим бессмертным мученикам, маршем которых он руководил около тридцати лет, ведя их от победы к победе», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, место лидера «Хезболлы» может занять глава исполнительного совета движения и его двоюродный брат Хашем Сафиеддин.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Насралла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу, 27 сентября, в Бейруте. Также израильские СМИ сообщают о смерти его дочери Зейнаб. Отметим, что эта информация со стороны «Хезболлы» не была подтверждена официально.
Напомним, накануне Израиль нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейшей атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль.