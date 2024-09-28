«Хезболла» подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы

Шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации в телеграм-канале. Там подчеркнули, что 64-летний генсек умер «как великий мученик».

«Его Высокопреосвященство Сайид Хасан Насралла, генсекретарь «Хезболлы», присоединился к своим товарищам, великим бессмертным мученикам, маршем которых он руководил около тридцати лет, ведя их от победы к победе», — говорится в сообщении.