Аятоллу Ирана перевели в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы

Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевезли в безопасное место после того, как Израиль объявил о ликвидации лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, то самое место, куда перевезли аятоллу, находится в Иране, там введены повышенные меры безопасности. Со слов источников, Тегеран связался с «Хезболлой» и другими региональными вооружёнными группировками для определения последующих действий.