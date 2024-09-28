Аятоллу Ирана перевели в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы
Reuters: Хаменеи перевезли в безопасное место после сообщений о гибели Насраллы
Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / ZUMA
Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевезли в безопасное место после того, как Израиль объявил о ликвидации лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, то самое место, куда перевезли аятоллу, находится в Иране, там введены повышенные меры безопасности. Со слов источников, Тегеран связался с «Хезболлой» и другими региональными вооружёнными группировками для определения последующих действий.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Насралла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу, 27 сентября, в Бейруте. Также израильские СМИ сообщают о смерти его дочери Зейнаб. Отметим, что эта информация со стороны «Хезболлы» не была подтверждена официально.