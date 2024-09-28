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28 сентября, 10:00

Аятоллу Ирана перевели в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы

Reuters: Хаменеи перевезли в безопасное место после сообщений о гибели Насраллы

Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / ZUMA

Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / ZUMA

Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевезли в безопасное место после того, как Израиль объявил о ликвидации лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, то самое место, куда перевезли аятоллу, находится в Иране, там введены повышенные меры безопасности. Со слов источников, Тегеран связался с «Хезболлой» и другими региональными вооружёнными группировками для определения последующих действий.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Насралла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу, 27 сентября, в Бейруте. Также израильские СМИ сообщают о смерти его дочери Зейнаб. Отметим, что эта информация со стороны «Хезболлы» не была подтверждена официально.

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Наталья Демьянова
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