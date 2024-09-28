Израиль потратил 80 бомб по тонне для уничтожения Насраллы, пишут СМИ
Ynet: ВВС Израиля сбросили 80 бомб для уничтожения Насраллы в бункере в Бейруте
Для ликвидации генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в пригороде Бейрута авиации Израиля потребовалось сбросить более 80 бомб. Об этом рассказал новостной портал Ynet. По словам представителя Армии обороны (ЦАХАЛ), операция называлась «Новый порядок».
«На бункер, где он [Насралла] находился, было сброшено более 80 бомб, каждая весом по тонне», — говорится в сообщении.
Недавно Израиль реализовал колоссальную атаку по югу Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейших ударов был глава организации Хасан Насралла. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль. Позже движение подтвердило гибель вождя.
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