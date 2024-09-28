Израиль потратил 80 бомб по тонне для уничтожения Насраллы, пишут СМИ

Для ликвидации генсека шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в пригороде Бейрута авиации Израиля потребовалось сбросить более 80 бомб. Об этом рассказал новостной портал Ynet . По словам представителя Армии обороны (ЦАХАЛ), операция называлась «Новый порядок».

«На бункер, где он [Насралла] находился, было сброшено более 80 бомб, каждая весом по тонне», — говорится в сообщении.