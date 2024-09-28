Хаменеи: Ливан заставит Израиль пожалеть о массированной атаке Бейрута
Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Zuma
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль ещё успеет пожалеть о своей атаке по Ливану, в ходе которой погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Он призвал мусульман поддержать движение ресурсами, его слова приводит издание Tasnim.
«Сегодня, по милости и силе Бога, Ливан заставит преступного, злобного врага пожалеть о своих действиях. Все мусульмане обязаны поддержать народ Ливана и достопочтенную «Хезболлу», предложив свои ресурсы и помощь»,— заявил Хаменеи.
Он добавил, что Израиль не сможет пошатнуть уверенную структуру «Хезболлы», так как их поддерживает весь Ближний Восток.
Напомним, что накануне вечером ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на части Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Вскоре Израиль официально заявил о его ликвидации. Некоторое время ожидалось, что Насралла выступит с обращением. Однако «Хезболла» спустя несколько часов подтвердила гибель своего лидера. Там пояснили, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». Тем временем израильская армия показала вылет самолётов, учавствовавших в убийстве политика.