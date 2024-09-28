Хаменеи: Ливан заставит Израиль пожалеть о массированной атаке Бейрута

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль ещё успеет пожалеть о своей атаке по Ливану, в ходе которой погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Он призвал мусульман поддержать движение ресурсами, его слова приводит издание Tasnim.

«Сегодня, по милости и силе Бога, Ливан заставит преступного, злобного врага пожалеть о своих действиях. Все мусульмане обязаны поддержать народ Ливана и достопочтенную «Хезболлу», предложив свои ресурсы и помощь»,— заявил Хаменеи.