Предатель из Ирана навёл Израиль на совещание с Насраллой и командирами «Хезболлы», пишут СМИ
Le Parisien: «Крот» из Ирана сдал Израилю местонахождение Насраллы
«Крот» из Ирана сдал Израилю местонахождение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Бойцы ЦАХАЛ дождались, когда он прибудет в штаб-квартиру к другим командирам, и нанесли удары, сообщили в ливанских службах безопасности газете Le Parisien.
Там отметили, что Насралла прибыл в штаб с похорон другого командира Мохаммеда Хусейна Сроура. К этому времени его уже поджидали израильские истребители. ЦАХАЛ нанесла удар, когда все 12 целей оказались в бункере. На месте осталась воронка глубиной 30 метров.
«Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года», — сказал источник.
Напомним, что накануне Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководители шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. Однако в США, пишут СМИ, не оценили операцию Израиля. Утверждалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин даже «был в ярости», так как ликвидация может спровоцировать начало региональной войны.
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