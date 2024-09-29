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29 сентября, 14:11

Предатель из Ирана навёл Израиль на совещание с Насраллой и командирами «Хезболлы», пишут СМИ

Le Parisien: «Крот» из Ирана сдал Израилю местонахождение Насраллы

«Крот» из Ирана сдал Израилю местонахождение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Бойцы ЦАХАЛ дождались, когда он прибудет в штаб-квартиру к другим командирам, и нанесли удары, сообщили в ливанских службах безопасности газете Le Parisien.

Там отметили, что Насралла прибыл в штаб с похорон другого командира Мохаммеда Хусейна Сроура. К этому времени его уже поджидали израильские истребители. ЦАХАЛ нанесла удар, когда все 12 целей оказались в бункере. На месте осталась воронка глубиной 30 метров.

«Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года», — сказал источник.

Эксперты установили точную причину смерти Насраллы
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Напомним, что накануне Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководители шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. Однако в США, пишут СМИ, не оценили операцию Израиля. Утверждалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин даже «был в ярости», так как ликвидация может спровоцировать начало региональной войны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Николай Рюмин
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