Предатель из Ирана навёл Израиль на совещание с Насраллой и командирами «Хезболлы», пишут СМИ

«Крот» из Ирана сдал Израилю местонахождение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Бойцы ЦАХАЛ дождались, когда он прибудет в штаб-квартиру к другим командирам, и нанесли удары, сообщили в ливанских службах безопасности газете Le Parisien.

Там отметили, что Насралла прибыл в штаб с похорон другого командира Мохаммеда Хусейна Сроура. К этому времени его уже поджидали израильские истребители. ЦАХАЛ нанесла удар, когда все 12 целей оказались в бункере. На месте осталась воронка глубиной 30 метров.

«Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года», — сказал источник.