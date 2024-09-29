«Остин в ярости»: США не оценили убийство Насраллы, пишут СМИ
WP: США предупреждали Израиль о региональной войне из-за убийства Насраллы
Белый дом предупреждал Израиль, что убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы может вызвать войну в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из Вашингтона и Тель-Авива.
Утверждается, что Израиль планировал превентивно ударить по «Хезболле» и Насралле ещё до начала последнего обострения, начавшегося в октябре 2023 года. Однако президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и предупредил, что «убийство спровоцирует региональную войну, и попросил его воздержаться от ударов».
В свою очередь ABC News пишет, что Израиль предупредил США об ударе в последний момент, и когда министр обороны Йоав Галант позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину, тот «пришёл в ярость». По данным издания, глава американского военного ведомства считал ликвидацию лидера «Хезболлы» грозит большими рисками — в частности, военным ответом — и у Штатов не было времени подготовиться.
Напомним, Израиль подтвердил ликвидацию Хасана Насраллы. По словам подполковника Армии обороны (ЦАХАЛ) Петера Лернера, лидера «Хезболлы» убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности еврейского государства. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне США планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.
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