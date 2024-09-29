«Остин в ярости»: США не оценили убийство Насраллы, пишут СМИ

Белый дом предупреждал Израиль, что убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы может вызвать войну в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из Вашингтона и Тель-Авива.

Утверждается, что Израиль планировал превентивно ударить по «Хезболле» и Насралле ещё до начала последнего обострения, начавшегося в октябре 2023 года. Однако президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и предупредил, что «убийство спровоцирует региональную войну, и попросил его воздержаться от ударов».