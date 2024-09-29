Пентагон планирует отправку дополнительных войск на Ближний Восток

После убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы американские власти начали обсуждение возможности увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на сведения от двух высокопоставленных чиновников США.

По информации, полученной от источников, американский министр обороны Ллойд Остин уже ознакомлен с предложениями по дополнительной военной помощи для данного региона. Однако окончательное решение о переброске сил ещё не принято.

На данный момент в регионе располагается около 40 тысяч американских военнослужащих. По данным, среди них наблюдается низкий уровень желающих покинуть службу.