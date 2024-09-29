Пентагон планирует отправку дополнительных войск на Ближний Восток
NBC News: Убийство Насраллы может привести к переброске сил США на Ближний Восток
После убийства лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы американские власти начали обсуждение возможности увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на сведения от двух высокопоставленных чиновников США.
По информации, полученной от источников, американский министр обороны Ллойд Остин уже ознакомлен с предложениями по дополнительной военной помощи для данного региона. Однако окончательное решение о переброске сил ещё не принято.
На данный момент в регионе располагается около 40 тысяч американских военнослужащих. По данным, среди них наблюдается низкий уровень желающих покинуть службу.
Ранее израильские власти подтвердили ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, объяснив это решение масштабными подготовками к вооружённой конфронтации. По информации, предоставленной подполковником Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Петером Лернером, Насралла был убит из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля.
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