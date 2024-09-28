Нетаньяху прервал молчание и впервые высказался о ликвидации Насраллы

Авиация ЦАХАЛ уничтожила генсека ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллу с целью обезопасить северные районы еврейского государства. Кроме того, удар поможет ускорить вызволение заложников из сектора Газа. Так о ликвидации лидера шиитского движения высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Устранение Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей — безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперёд», — отметил политик в первом после массированной бомбардировки Бейрута публичном выступлении.