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28 сентября, 19:58

Нетаньяху прервал молчание и впервые высказался о ликвидации Насраллы

Нетаньяху назвал убийство Насраллы необходимой мерой безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Flickr / Prime Minister of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Flickr / Prime Minister of Israel

Авиация ЦАХАЛ уничтожила генсека ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллу с целью обезопасить северные районы еврейского государства. Кроме того, удар поможет ускорить вызволение заложников из сектора Газа. Так о ликвидации лидера шиитского движения высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Устранение Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей — безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперёд», — отметил политик в первом после массированной бомбардировки Бейрута публичном выступлении.

По словам главы израильского кабмина, убийство предводителя «Хезболлы» пошатнёт позиции главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, который де-факто лишился одного из вернейших союзников. Тем самым ЦАХАЛ облегчила себе задачу по вызволению пленников.

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Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, задействовав авиацию. Сначала о ликвидации Насраллы сообщили в ЦАХАЛ, а позже гибель своего лидера подтвердило и шиитское движение. Россия осудила действия еврейского государства, США же, напротив, сочли произошедшее справедливым.

Илья Пушкарев
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