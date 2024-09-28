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28 сентября, 17:46

«Мера справедливости»: Байден оправдал убийство лидера «Хезболлы»

Байден счёл справедливым убийство Насраллы в результате авиаудара Израиля

Джо Байден, Хасан Насралла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © TACC / ZUMA

Джо Байден, Хасан Насралла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © TACC / ZUMA

Президент США Джо Байден оправдал убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Произошедшее он назвал «мерой справедливости за многочисленные жертвы».

«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

Как подчеркнул Байден, Штаты целиком и полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других вооружённых группировок, которые поддерживает Иран.

Напомним, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. Вскоре члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД России решительно осудили действия Тель-Авива.

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Наталья Демьянова
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