«Мера справедливости»: Байден оправдал убийство лидера «Хезболлы»
Байден счёл справедливым убийство Насраллы в результате авиаудара Израиля
Джо Байден, Хасан Насралла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © TACC / ZUMA
Президент США Джо Байден оправдал убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Произошедшее он назвал «мерой справедливости за многочисленные жертвы».
«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.
Как подчеркнул Байден, Штаты целиком и полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других вооружённых группировок, которые поддерживает Иран.
Напомним, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. Вскоре члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД России решительно осудили действия Тель-Авива.