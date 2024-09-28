«Мера справедливости»: Байден оправдал убийство лидера «Хезболлы»

Президент США Джо Байден оправдал убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара Израиля по Бейруту. Произошедшее он назвал «мерой справедливости за многочисленные жертвы».

«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.