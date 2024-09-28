«Такую резню нельзя оправдать»: Эрдоган отреагировал на гибель лидера «Хезболлы»

Израиль становится всё более безрассудным, потому Анкара поддержит ливанское правительство. С таким заявлением выступил в социальной сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Тель-Авива на Бейрут и убийства генсека движения «Хезболла» Хасана Насруллы.

«Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню», — заявил Эрдоган.

По словам политика, власти Израиля становятся всё более безрассудными, поскольку «они избалованы державами, которые обеспечивают его массовые убийства оружием и боеприпасами».