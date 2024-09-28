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28 сентября, 16:04

«Такую резню нельзя оправдать»: Эрдоган отреагировал на гибель лидера «Хезболлы»

Эрдоган заявил, что политика Израиля становится всё более безрассудной

Израиль становится всё более безрассудным, потому Анкара поддержит ливанское правительство. С таким заявлением выступил в социальной сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Тель-Авива на Бейрут и убийства генсека движения «Хезболла» Хасана Насруллы.

«Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню», — заявил Эрдоган.

По словам политика, власти Израиля становятся всё более безрассудными, поскольку «они избалованы державами, которые обеспечивают его массовые убийства оружием и боеприпасами».

Президент Турции также заявил, что Израиль лишился гуманности, бросая вызов международному праву. А все попытки навязать свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона будут непременно остановлены. Турецкий лидер призвал все структуры, обеспечивающие мир и стабильность, принять оперативные меры. Исламский мир, по его мнению, должен занять более решительную позицию.

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Напомним, что 27 сентября Израиль сбросил мощные авиабомбы на Бейрут, целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Затем движение подтвердило гибель своего руководителя. Позднее члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД РФ решительно осудили действия Тель-Авива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Мария Любицкая
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