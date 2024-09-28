«Такую резню нельзя оправдать»: Эрдоган отреагировал на гибель лидера «Хезболлы»
Эрдоган заявил, что политика Израиля становится всё более безрассудной
Израиль становится всё более безрассудным, потому Анкара поддержит ливанское правительство. С таким заявлением выступил в социальной сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Тель-Авива на Бейрут и убийства генсека движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
«Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню», — заявил Эрдоган.
По словам политика, власти Израиля становятся всё более безрассудными, поскольку «они избалованы державами, которые обеспечивают его массовые убийства оружием и боеприпасами».
Президент Турции также заявил, что Израиль лишился гуманности, бросая вызов международному праву. А все попытки навязать свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона будут непременно остановлены. Турецкий лидер призвал все структуры, обеспечивающие мир и стабильность, принять оперативные меры. Исламский мир, по его мнению, должен занять более решительную позицию.
Напомним, что 27 сентября Израиль сбросил мощные авиабомбы на Бейрут, целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Затем движение подтвердило гибель своего руководителя. Позднее члены шиитского движения нанесли первый удар по Израилю в ответ на гибель своего лидера. В МИД РФ решительно осудили действия Тель-Авива.
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