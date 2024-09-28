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28 сентября, 15:39

В МИД РФ жёстко осудили убийство лидера «Хезболлы» Израилем

МИД РФ решительно осуждает убийство Израилем Насраллы и требует прекратить огонь

МИД РФ выступил с категорическим осуждением политического убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Все грядущие столкновения на Ближнем Востоке будут виной Израиля, говорится в заявлении министерства.

«Данная силовая акция чревата ещё большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на неё ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», — указали в министерстве.

Помимо того, Москва настоятельно призывает Тель-Авив прекратить огонь и перейти к политическому урегулированию нестабильной ситуации.

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Напомним, Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. Известно, что на город обрушили 80 авиационных бомб по одной тонне. Лидер Ирана Али Хаменеи осудил случившееся и заявил о скором ответе.

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Life.ru

Николай Рюмин
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