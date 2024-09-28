В МИД РФ жёстко осудили убийство лидера «Хезболлы» Израилем

МИД РФ выступил с категорическим осуждением политического убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Все грядущие столкновения на Ближнем Востоке будут виной Израиля, говорится в заявлении министерства.

«Данная силовая акция чревата ещё большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на неё ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», — указали в министерстве.