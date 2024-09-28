ХАМАС и «Хезболла» создают единый фронт после гибели Насраллы

Представители палестинской радикальной группировки ХАМАС объявили о создании с ливанским шиитским движением «Хезболла» единого фронта против Израиля. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы». Мы призываем Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров сионистского образования как военных преступников», — указано в заявлении.