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28 сентября, 14:46

ХАМАС и «Хезболла» создают единый фронт после гибели Насраллы

ХАМАС объявил о создании единого фронта с «Хезболлой» после гибели Насраллы

Представители палестинской радикальной группировки ХАМАС объявили о создании с ливанским шиитским движением «Хезболла» единого фронта против Израиля. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы». Мы призываем Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров сионистского образования как военных преступников», — указано в заявлении.

Члены палестинской группировки призвали Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) принять меры для прекращения военной операции еврейского государства в Ливане.

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Напомним, что накануне ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на район Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Однако затем движение подтвердило гибель своего лидера. Там указали, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». СМИ также раскрыли, что Израиль ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа от прекращения ударов по территории еврейского государства.

Обложка ©

ТАСС / Dohrn Michael / ABACA

Дарья Нарыкова
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