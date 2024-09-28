ХАМАС и «Хезболла» создают единый фронт после гибели Насраллы
ХАМАС объявил о создании единого фронта с «Хезболлой» после гибели Насраллы
Представители палестинской радикальной группировки ХАМАС объявили о создании с ливанским шиитским движением «Хезболла» единого фронта против Израиля. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.
«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы». Мы призываем Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров сионистского образования как военных преступников», — указано в заявлении.
Члены палестинской группировки призвали Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) принять меры для прекращения военной операции еврейского государства в Ливане.
Напомним, что накануне ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на район Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Однако затем движение подтвердило гибель своего лидера. Там указали, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». СМИ также раскрыли, что Израиль ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа от прекращения ударов по территории еврейского государства.
ТАСС / Dohrn Michael / ABACA