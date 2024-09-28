«Варварская агрессия»: В ХАМАС отреагировали на ликвидацию Израилем лидера «Хезболлы»
ХАМАС счёл убийство лидера «Хезболлы» Насраллы трусливым террористическим актом
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ABACA / Balkis Press
Представители палестинской радикальной группировки ХАМАС назвали убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы террористическим актом. Организация возложила ответственность за его гибель на власти Израиля, указано в заявлении ХАМАС.
«Мы осуждаем эту варварскую агрессию и считаем её трусливым террористическим актом», — говорится в сообщении.
В ХАМАС добавили, что власти еврейского государства «несут ответственность за это преступление и за его опасные последствия для безопасности и стабильности всего региона». Тем временем Армия обороны Израиля заявила, что для атаки по подземному штабу в Бейруте использовались истребители F-15. По данным ЦАХАЛ, боевые самолёты вылетали на выполнение задания с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.
Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» ранее сообщала, что истребители еврейского государства сбросили 85 «бомб для разрушения бункеров» весом в одну тонну каждая на штаб «Хезболлы».
Напомним, что ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на части Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Ожидалось, что лидер движения выступит с обращением. СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа от прекращения ударов по территории Израиля. «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера. Там пояснили, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик».