«Варварская агрессия»: В ХАМАС отреагировали на ликвидацию Израилем лидера «Хезболлы»

В ХАМАС добавили, что власти еврейского государства «несут ответственность за это преступление и за его опасные последствия для безопасности и стабильности всего региона». Тем временем Армия обороны Израиля заявила, что для атаки по подземному штабу в Бейруте использовались истребители F-15. По данным ЦАХАЛ, боевые самолёты вылетали на выполнение задания с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.