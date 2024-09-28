«Хезболла» нанесла первый удар по Израилю в ответ на убийство своего лидера
«Хезболла» сообщила о первой атаке по Израилю в ответ на гибель Насраллы
Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о первой атаке по Израилю после гибели своего лидера Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление членов группировки.
«В честь нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа и в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения бойцы «Исламского движения сопротивление» предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах в субботу, 28 сентября», — приводит агентство заявление «Хезболлы».
Между тем палестинская группировка ХАМАС назвала «трусливым терактом» Израиля убийство Насраллы. Там заявили о едином фронте с «Хезболлой» и выразили соболезнования.
Напомним, что накануне вечером ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на район Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Вскоре Израиль официально заявил о его ликвидации. Некоторое время ожидалось, что Насралла выступит с обращением. Однако спустя несколько часов «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера. Там пояснили, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». Тем временем израильская армия показала вылет самолётов, учавствовавших в убийстве политика.
ТАСС / ЕРА / NABIL MOUNZER