«Хезболла» нанесла первый удар по Израилю в ответ на убийство своего лидера

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о первой атаке по Израилю после гибели своего лидера Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление членов группировки.

«В честь нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа и в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения бойцы «Исламского движения сопротивление» предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах в субботу, 28 сентября», — приводит агентство заявление «Хезболлы».