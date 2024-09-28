«Вместе с Насраллой»: Один из командующих КСИР погиб при ударе по Бейруту, заявили в Иране
Mehr: Командующий силами «Кудс» КСИР Нилфорушан погиб при ударах по Бейруту
Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан. Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency
В результате авиаудара Израиля по южным окраинам Бейрута погиб командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.
«Бригадный генерал, командующий силами «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой», — говорится в публикации.
Недавно Израиль осуществил массированную атаку по югу Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью ударов был глава организации Хасан Насралла. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль. Позже подтверждение гибели вождя выпустило само движение. По данным СМИ, уничтожением Насраллы Израиль хочет отодвинуть вторжение в Ливан и ослабить движение. При ударе использовалось более 80 однотонных бомб.