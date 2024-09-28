Число погибших при израильских ударах по Бейруту выросло до 11
Министерство здравоохранения Ливана уточнило данные о погибших и раненых в результате атаки Израиля по южным окраинам Бейрута. Об этом сообщает портал Elnashra.
«Число погибших 27 и 28 сентября выросло с 8 до 11 человек, ранены 108», — говорится в сообщении.
Недавно Израиль реализовал колоссальную атаку по югу Бейрута, где находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ писали, что целью мощнейших ударов был глава организации Хасан Насралла. Позже СМИ раскрыли, что ЦАХАЛ ударила по лидеру «Хезболлы» из-за его решения отказаться от прекращения атак на Израиль. Позже движение подтвердило гибель вождя. По данным СМИ, уничтожением Насраллы Израиль хочет отодвинуть вторжение в Ливан и ослабить движение.
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