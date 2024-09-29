Армия обороны Израиля объяснила причины ликвидации лидера «Хезболлы»
CNN: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса оружия
Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла. Обложка © X / The Hawk Eye
Израильские власти подтвердили ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, которую они обосновали масштабными подготовками к вооружённой конфронтации. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на подполковника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера, предводитель движения был убит из-за создания им значительного арсенала оружия, направленного против Израиля.
По словам подполковника, речь идёт о запасах, включающих 200 тысяч ракет и дронов, что могло угрожать безопасности Израиля. Упомянуто, что с 2006 года ЦАХАЛ осуществлял активное наблюдение за деятельностью «Хезболлы», что позволило собрать информацию о потенциальной угрозе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, назвав это «необходимым условием для достижения поставленных целей». По его словам, убийство Насраллы не только повысит безопасность северных районов Израиля, но и ускорит процесс освобождения заложников из сектора Газа.