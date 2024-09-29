Армия обороны Израиля объяснила причины ликвидации лидера «Хезболлы»

Израильские власти подтвердили ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, которую они обосновали масштабными подготовками к вооружённой конфронтации. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на подполковника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера, предводитель движения был убит из-за создания им значительного арсенала оружия, направленного против Израиля.

По словам подполковника, речь идёт о запасах, включающих 200 тысяч ракет и дронов, что могло угрожать безопасности Израиля. Упомянуто, что с 2006 года ЦАХАЛ осуществлял активное наблюдение за деятельностью «Хезболлы», что позволило собрать информацию о потенциальной угрозе.