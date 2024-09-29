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28 сентября, 21:45

Лавров расшифровал слова Байдена о гибели Насраллы и сделал тревожный вывод

Лавров: Слова Байдена о гибели Насраллы выдали методы США по ведению конфликтов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку заявлению президента США Джо Байдена о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По мнению дипломата, слова американского политика проливают свет на отношение Вашингтона к способам ведения вооружённых конфликтов.

То, что глава Белого дома назвал «мерой справедливости», является очередным политическим убийством, уверен Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться», — отметил глава МИД РФ.

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Израиль сообщил о ликвидации генсека ливанской организации в результате массированного удара по Бейруту 28 сентября. МИД России осудил действия Иерусалима и предрёк лишь ухудшение обстановки в регионе. Байден же поддержал решение об убийстве Насраллы.

Илья Пушкарев
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