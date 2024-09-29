Лавров расшифровал слова Байдена о гибели Насраллы и сделал тревожный вывод

То, что глава Белого дома назвал «мерой справедливости», является очередным политическим убийством, уверен Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться», — отметил глава МИД РФ.