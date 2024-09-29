Эксперты установили точную причину смерти Насраллы

По заключению медицинских работников, на теле погибшего лидера шиитской организации «Хезболла», которое извлекли из-под завалов на южной окраине Бейрута, ранений обнаружить не удалось. Об этом сообщает газета Al Nahar со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.