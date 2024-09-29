Эксперты установили точную причину смерти Насраллы
Al Nahar: Насралла скончался из-за полученной тупой травмы при взрыве
Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ZUMA
По заключению медицинских работников, на теле погибшего лидера шиитской организации «Хезболла», которое извлекли из-под завалов на южной окраине Бейрута, ранений обнаружить не удалось. Об этом сообщает газета Al Nahar со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.
Воронка, оставшаяся после авиаудара Израиля по южным окраинам Бейрута. Видео © X / KawalisBeirut
Как сообщает издание, медицинские работники заключили, что Насралла скончался в результате тупой травмы головы, вызванной сильным взрывом при бомбардировке.
Напомним, Израиль подтвердил ликвидацию Хасана Насраллы. По словам подполковника Армии обороны (ЦАХАЛ) Петера Лернера, лидера «Хезболлы» убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности еврейского государства. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне США планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.