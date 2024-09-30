Артиллерия и танки Израиля наносят удары по территории Ливана

Израильская армия ведёт интенсивные обстрелы приграничных районов Ливана с использованием артиллерии и танков. Об этом сообщает портал Ynet.

«Артиллерийский обстрел, осуществляемый Армией обороны Израиля, распространяется на новые районы на границе с Ливаном. <…> Танки также ведут огонь по целям на ливанской стороне границы», — говорится в сообщении.