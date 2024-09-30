Артиллерия и танки Израиля наносят удары по территории Ливана
Ynet: Израиль активно обстреливает территорию Ливана из артиллерии и танков
Израильская армия ведёт интенсивные обстрелы приграничных районов Ливана с использованием артиллерии и танков. Об этом сообщает портал Ynet.
«Артиллерийский обстрел, осуществляемый Армией обороны Израиля, распространяется на новые районы на границе с Ливаном. <…> Танки также ведут огонь по целям на ливанской стороне границы», — говорится в сообщении.
Эти действия происходят на фоне сведений о возможной наземной операции Израиля в Ливане, которая, по сообщениям американских СМИ, может продлиться несколько дней. Официальные израильские власти пока воздерживаются от комментариев.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте, задействовав авиацию. При атаке был ликвидирован генсек движения Хасан Насралла. Россия осудила действия еврейского государства, США же, напротив, сочли произошедшее справедливым. В ЦАХАЛ заявили, что Насраллу убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что еврейское государство пожалеет об этом. США тем временем планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.
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