Израиль начал разведывательные операции в Ливане

Израиль начал несколько наземных операций в Ливане с целью разведки. Информацию сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Израиль начал небольшие операции спецназа на юге Ливана в преддверии потенциального наземного наступления. Это произошло после того, как Йоав Галлант, министр обороны Израиля, заявил, что «следующий этап войны против «Хезболлы» начнётся в ближайшее время», — сообщает телеканал.