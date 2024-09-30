Израиль начал разведывательные операции в Ливане
NBC News: Армия обороны Израиля начала разведывательные операции в Ливане
Израиль начал несколько наземных операций в Ливане с целью разведки. Информацию сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Израиль начал небольшие операции спецназа на юге Ливана в преддверии потенциального наземного наступления. Это произошло после того, как Йоав Галлант, министр обороны Израиля, заявил, что «следующий этап войны против «Хезболлы» начнётся в ближайшее время», — сообщает телеканал.
Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, задействовав авиацию. При атаке был ликвидирован генсек движения Хасан Насралла. Россия осудила действия еврейского государства, США же, напротив, сочли произошедшее справедливым. В ЦАХАЛ заявили, что Насраллу убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что еврейское государство пожалеет об этом. США тем временем планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.
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