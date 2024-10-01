ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»
Израиль официально объявил о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана
Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Как следует из заявления ЦАХАЛ, целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».
«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры «Хезболла» в Южном Ливане», — сказано в сообщении.
В пресс-службе армии также уточнили, что объекты «Хезболлы» расположены у границы и они несут угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.
Напомним, что 30 сентября СМИ сообщили о начале израильской наземной операции в Ливане с целью разведки. Спустя некоторое время артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по районам Ливана, также была задействована авиация. После многочисленных ударов власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали.
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