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30 сентября, 23:09

ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»

Израиль официально объявил о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Как следует из заявления ЦАХАЛ, целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».

«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры «Хезболла» в Южном Ливане», — сказано в сообщении.

В пресс-службе армии также уточнили, что объекты «Хезболлы» расположены у границы и они несут угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.

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Напомним, что 30 сентября СМИ сообщили о начале израильской наземной операции в Ливане с целью разведки. Спустя некоторое время артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по районам Ливана, также была задействована авиация. После многочисленных ударов власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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