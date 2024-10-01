ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»

Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Как следует из заявления ЦАХАЛ, целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».

«В соответствии с решением политического руководства [еврейского государства] несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры «Хезболла» в Южном Ливане», — сказано в сообщении.