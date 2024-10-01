Жертвами израильских ударов по Ливану стали более 90 человек
Минздрав Ливана: При атаках Израиля погибли 95 человек, ранены 172
По меньшей мере 95 человек стали жертвами израильских ударов по Ливану, сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав. Ещё 172 местных жителя получили ранения различной степени тяжести.
Израиль наносит удары по Ливану при помощи артиллерии и авиации. Видео © X / Bob_cart124
«В результате ударов израильского противника за последние 24 часа <…> погибли 95 человек и 172 получили ранения», — сказано в сообщении.
Напомним, что 30 сентября Израиль наземную операцию в Ливане с целью разведки. По данным СМИ, она может продлиться несколько дней. Спустя некоторое время артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по районам Ливана, также была задействована авиация. После многочисленных ударов власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане.
X / Bob_cart124