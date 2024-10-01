ЦАХАЛ сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана

Израильская армия сообщила о пуске баллистических ракет со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. В Сети очевидцы делятся первыми видео иранской атаки.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. ЦАХАЛ делает и будет делать всё необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиля», — говорится в сообщении.