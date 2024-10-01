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1 октября, 17:12

ЦАХАЛ сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана

Израильская армия сообщила о пуске баллистических ракет со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. В Сети очевидцы делятся первыми видео иранской атаки.

Иран выпустил ракеты по Израилю. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. ЦАХАЛ делает и будет делать всё необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиля», — говорится в сообщении.

По всей территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти призывают гражданских укрываться в бомбоубежищах.

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Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ наносят удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Позже стало известно, что Иран может начать готовить запуск баллистических ракет по Израилю. В США говорили, что Штаты готовы оказать поддержку и защиту своим партнёрам для борьбы с «угрозами со стороны Ирана». Сообщалось, что Израиль рассматривает возможность диалога между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным по ситуации с Тегераном.

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Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

Александра Мышляева
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